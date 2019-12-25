По факту гибели двух молодых людей в озере Большое Борково проводят проверку

Предварительная причина смерти – утопление.

Следователи проводят проверку по факту гибели двух молодых людей во Всеволожском районе Ленобласти. Их тела были обнаружены 21 июня в озере Большое Борково, расположенном в Куйвозовском сельском поселении.

По данным пресс-службы регионального СУ СК РФ, трагедия произошла во время отдыха. Компания из 14 человек приехала на берег озера и решила переплыть его, однако двое 19-летних парней до противоположного берега не добрались.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Предварительная причина смерти – утопление. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы сообщили о том, что в Волхове под Петербургом утонул мужчина.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти