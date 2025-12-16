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В Волхове под Петербургом утонул мужчина
Сегодня, 10:11
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В Волхове под Петербургом утонул мужчина

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Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

В Волховском районе прошли спасательные работы 14 июня, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. 

В ведомство накануне поступила информация о том, что в реке Волхов в одноименном городе очевидец заметил тело неизвестного. Спасатели Новой Ладоги извлекли труп мужчины из водоема и передали сотрудникам полиции. Все обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. 

Жителей и гостей региона призвали не купаться в незнакомых местах, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и тщательно следить за детьми во время отдыха у водоемов. 

Ранее на Piter.TV: следователи Красногвардейского района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели подростка в Охте. Предварительное следствие установило, что ребенок пошел купаться, не умея плавать. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: волхов, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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