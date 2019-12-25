В петербургский порт не пропустили 270 тонн индийского риса из-за жуков-вредителей

Попадание такого зерна на склады могло привести к массовому уничтожению других продовольственных запасов и выпуску токсичных отходов.

Крупная партия импортного продовольствия была заблокирована на границе в Большом морском порту Петербурга. Государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявил нарушение требований безопасности при ввозе 270 тонн риса, следовавшего морским маршрутом из Индии.

В ходе проверки было установлено заражение продукции вредителем запасов – булавоусым хрущаком (Tribolium castaneum). Лабораторные исследования, проведенные в Санкт-Петербургском филиале ФГБУ "ЦОК АПК", подтвердили наличие насекомых в крупе, что является нарушением Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

Попадание такого зерна на склады могло привести к массовому уничтожению других продовольственных запасов и выпуску токсичных отходов. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ввоз данной партии риса на территорию страны полностью запрещен.

Ранее мы сообщили о том, что племенному заводу под Гатчиной вынесли предостережение Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора