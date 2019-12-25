Племенному заводу под Гатчиной вынесли предостережение Россельхознадзора

В ходе осмотра с общедоступных территорий государственные инспекторы зафиксировали несоблюдение требований ветеринарного законодательства.

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора провело выездное обследование ЗАО "Племенной завод "Черново"", расположенного в деревне Большое Рейзино Гатчинского района Ленинградской области.

В ходе осмотра с общедоступных территорий государственные инспекторы зафиксировали несоблюдение требований ветеринарного законодательства, а именно: въезд и выезд автотранспорта осуществляется без дезинфекционной обработки ходовой части, кроме того, территория предприятия не имеет целостного ограждения. Данные факты являются нарушением пункта 41 Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота (утверждены приказом Минсельхоза России от 21.10.2020 № 622).

20 июля Управление Россельхознадзора объявило племенному заводу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее мы сообщили о том, что в яйцах птицефабрики "Синявинская" нашли антибиотики.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)