LRT: останки 81 советского солдата эксгумировали в литовском Вевисе

Перезахоронение связано с местной политикой о запрете "пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий".

Останки советских солдат эксгумированы на территории литовского города Вевисе для переноса из центральной части на кладбище. Соответствующими сведениями с журналистами поделились представители местного Электренского самоуправления, к которому административно относится населенный пункт в прибалтийской республике. Власти уточнили, что такой процесс перезахоронения проводится согласно существующему в стране закону о запрете пропаганды тоталитарных, авторитарных режимов и их идеологий в публичном пространстве. Ранее на мемориале находился памятник советским бойцам, а также горел вечный огонь.

На кладбище советских воинов завершены археологические работы, в ходе которых были эксгумированы останки 81 человека. Они будут переданы на медицинский факультет Вильнюсского университета, после чего их перезахоронят на православном кладбище Вевиса. Гедиминас Раткявичюс, мэр города

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Фото: Piter.tv