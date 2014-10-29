В яйцах птицефабрики "Синявинская" нашли антибиотики

Остатки антибиотиков группы фторхинолонов в яйцах не допускаются.

Россельхознадзор обнаружил антибиотики в яйцах птицефабрики "Синявинская", которая расположена в Ленинградской области.

Сотрудники ведомства отобрали пробы образцов от свежих куриных яиц категории С0 "Синявинское к завтраку" и категории С1 "Синявинское деревенское" в конце июня. По результатам лабораторных исследований, проведенных в филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ", было установлено, что продукция не соответствует требованиям регламента "О безопасности пищевой продукции" по показателю "Энрофлоксацин". Остатки антибиотиков группы фторхинолонов в яйцах не допускаются.

По данному факту управление Россельхознадзора 20 июля приступило к внеплановой проверке в отношении АО "Птицефабрика Синявинская".

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