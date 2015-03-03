У юношей, которым стало плохо на "Пионерской", нашли кишечную инфекцию

Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения города, идет лабораторное обследование.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти сообщили, что у детей из отряда "Юнармия", которым стало плохо на станции метро "Пионерская", нашли острую кишечную инфекцию. Юноши участвовали в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох".

Соревнования состоялись на Заповедной улице, 62Б. Было зарегистрировано четыре случая ОКИ. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения города, идет лабораторное обследование. В месте, где проводили состязания, организовали комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее мы рассказывали о том, что Педиатрический университет оказывает помощь детям, пострадавшим на прогулках.

Фото: Piter.TV