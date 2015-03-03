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У юношей, которым стало плохо на "Пионерской", нашли кишечную инфекцию
Сегодня, 15:27
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У юношей, которым стало плохо на "Пионерской", нашли кишечную инфекцию

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Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения города, идет лабораторное обследование.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти сообщили, что у детей из отряда "Юнармия", которым стало плохо на станции метро "Пионерская", нашли острую кишечную инфекцию. Юноши участвовали в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох".

Соревнования состоялись на Заповедной улице, 62Б. Было зарегистрировано четыре случая ОКИ. Пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения города, идет лабораторное обследование. В месте, где проводили состязания, организовали комплекс противоэпидемических мероприятий. 

Ранее мы рассказывали о том, что Педиатрический университет оказывает помощь детям, пострадавшим на прогулках. 

Фото: Piter.TV 

Теги: оки, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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