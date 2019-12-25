Педиатрический университет оказывает помощь детям, пострадавшим на прогулках

Травмы получили четверо ребят.

В Педиатрическом университете в Петербурге оказывают помощь пострадавшим детям.

В частности, накануне два подростка получили травмы во время катания на качелях. Мальчик 12 лет повредил кисть руки на детской площадке в Ломоносовском районе Ленобласти, 11‑летний ребенок упал с качелей. Обоим диагностировали переломы.

Еще двое ребят пострадали из‑за разбитого стекла. В Красносельском районе 15‑летний юноша порезался осколком чайника, у него зафиксированы резаные раны. Помощь специалистов потребовалась и 17‑летнему местному жителю: гуляя с собакой, он упал и порезался о разбитые стекла.

Многие родители считают, что на детской площадке ребенок находится в безопасности, но это не так. Механизмы качелей, каруселей и тренажеров часто становятся причиной травм. Дмитрий Иванов, ректор СПбГПМУ

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Фото: пресс-служба Педиатрического университета