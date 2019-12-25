В Большом порту Петербурга запретили ввоз более 100 тонн какао из Эквадора из-за мухи-горбатки

Вся зараженная партия подлежит возврату отправителю или уничтожению за счет импортера.

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора предотвратили ввоз в Россию крупной партии зараженных какао-бобов. Груз весом свыше 100 тонн, прибывший из Эквадора в Большой морской порт Санкт-Петербурга, предназначался для реализации на территории страны.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе фитосанитарной проверки сотрудники обнаружили в продукции опасного вредителя – многоядную муху-горбатку. Подозрения инспекторов подтвердились после лабораторных исследований, которые провели специалисты Северо-Западного филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Поскольку данный вид насекомого входит в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, выпуск всей партии на территорию России был полностью запрещен. В Россельхознадзоре подчеркнули, что муха-горбатка представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства: она способна быстро распространяться и наносить ущерб плодоовощной продукции. Вся зараженная партия подлежит возврату отправителю или уничтожению за счет импортера.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургский порт не пропустили 270 тонн индийского риса из-за жуков-вредителей.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора