Звезды хоккея сыграют в Петербурге благотворительный матч

На СКА Арене пройдет благотворительный Матч года

На СКА Арене 25 июля состоится благотворительный хоккейный матч с участием известных российских игроков. Все средства от мероприятия направят на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья и развитие детского спорта.

В Петербурге 25 июля пройдет благотворительный "Матч года" на СКА Арене. В событии примут участие известные российские хоккеисты, выступающие в НХЛ и КХЛ.

Среди заявленных участников значатся Александр Овечкин, Артемий Панарин и Михаил Сергачев.

Матч пройдет в Петербурге уже в третий раз. Предыдущие два мероприятия принимала Москва.

Все собранные средства организаторы направят на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и поддержку развития детского спорта.

Начало хоккейного события запланировано на 18:00.

Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.

Фото: pxhere