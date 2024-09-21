Анна Паулина Луна рассказала о сотрудничестве с посольством РФ в США.

Член американской Палаты представителей из Конгресса Анна Паулина Луна, представляющая в законодательном органе Республиканскую партию от штата Флорида, рассказала о том, что российское посольство вскоре передаст ее офису материалы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, которые имеются у Москвы. Соответствующей информацией иностранный политик поделилась через социальные сети. Девушка пообещала подписчикам опубликовать материалы от федерального правительства после того, как документы будут получены. Она уточнила, что Вашингтон пытался получить эти сведения еще в 90-ых годах XX века, но тогда местные власти отказали в процессе.

Мой офис только что получил сообщение от российского посольства о том, что посол России в США Александр Дарчиев лично передаст выводы правительства РФ о том, кто убил Джона Кеннеди. Это документ на 350 страницах. Анна Паулина Луна, конгрессвумен

Напомним, что 18 марта в соответствии с указом американского президента-республиканца Дональда Трампа от 23 января Национальное управление архивов и документации США опубликовало рассекреченные материалы по делу об убийстве Кеннеди. На текущий момент рассекречено 99 процентов из порядка пяти миллионов страниц из старых фондов, посвященных преступлению.

