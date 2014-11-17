Демократ рассказал о том, как республиканцы пытаются не допустить принятия документа.

Отклонение резолюции, запрещающей нанесение новых ракетных ударов по иранской территории без одобрения со стороны американского конгресса, угрожает мирным переговорам на Ближнем Востоке. Соответствующий комментарий своим подписчикам в социальных сетях сделал местный лидер из Демократической партии от штата Нью-Йорк в Сенате Чак Шумер. Иностранный политический деятель уточнил, что теперь члены Демократической партии США будут пытаться повторить голосование по документу. Однако этому процессу мешают законодательные представители Республиканской партии.

В частном порядке? Республиканцы в ужасе от войны Трампа. Публично? Молчание. На самом деле республиканцы только что проголосовали ПРОТИВ нашей резолюции о военных полномочиях, направленной на прекращение войны Трампа с Ираном. Чак Шумер, сенатор

Напомним, что 15 апреля Сенат в США отклонил резолюцию, запрещающую дальнейшее нанесение ударов по Ирану без одобрения американского конгресса. В поддержку такой инициативы высказались только 47 сенаторов, а 52 местных законодателя проголосовали против.

Сенатор Шумер призвал американцев остановить Трампа ради сохранения мира.

