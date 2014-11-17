Отклонение резолюции, запрещающей нанесение новых ракетных ударов по иранской территории без одобрения со стороны американского конгресса, угрожает мирным переговорам на Ближнем Востоке. Соответствующий комментарий своим подписчикам в социальных сетях сделал местный лидер из Демократической партии от штата Нью-Йорк в Сенате Чак Шумер. Иностранный политический деятель уточнил, что теперь члены Демократической партии США будут пытаться повторить голосование по документу. Однако этому процессу мешают законодательные представители Республиканской партии.
В частном порядке? Республиканцы в ужасе от войны Трампа. Публично? Молчание. На самом деле республиканцы только что проголосовали ПРОТИВ нашей резолюции о военных полномочиях, направленной на прекращение войны Трампа с Ираном.
Чак Шумер, сенатор
Напомним, что 15 апреля Сенат в США отклонил резолюцию, запрещающую дальнейшее нанесение ударов по Ирану без одобрения американского конгресса. В поддержку такой инициативы высказались только 47 сенаторов, а 52 местных законодателя проголосовали против.
Сенатор Шумер призвал американцев остановить Трампа ради сохранения мира.
Фото: Chuck Schumer
