Илон Маск анонсировал игру, созданную искусственным интеллектом

Американский предприниматель Илон Маск объявил, что его ИИ-компания xAI выпустит игру, которую создал искусственный интеллект. Официальный релиз проекта состоится до конца следующего года. Сооом, до конца 2026 года. Соответствующее заявление миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сделал своей аудитории через социальные сети.

Напомним, что компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok. Он был презентован в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла широкой общественности исходный код Grok.

