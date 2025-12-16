Отец Илона Маска сдержал обещание и приехал на ПМЭФ-2026

79-летний бизнесмен и инженер приедет на экономический форум в Петербург. Ранее он уже посещал Россию в 2025 и 2026 годах, включая Москву, Казань и Нижний Новгород.

79-летний бизнесмен, инженер и политик Эррол Грэм Маск, известный как отец миллиардера Илона Маска, принял участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV с места проведения ПМЭФ-2026.

Отношения Илона Маска с отцом всегда были сложными. После развода родителей, когда Илону было девять лет, он переехал к Эрролу. По словам самого миллиардера, в доме отца царила эмоциональная холодность, он сталкивался с насмешками и оскорблениями. В 2018 году Илон публично осудил родителя и разорвал с ним все связи после того, как стало известно о рождении у Эррола ребёнка от его собственной падчерицы Яны Безуиденхаут.

В последнее время Эррол Маск неоднократно приезжал в Россию. В 2025 году он посетил Москву, где участвовал в "Форуме будущего – 2050", а также побывал в Казани. В текущем году программа его визита не ограничилась только столицей: он успел посетить Владимирскую область, завод в Нижнем Новгороде, а также принять участие в различных мероприятиях — от экономического форума стран СНГ в Москве до Blockchain Forum в Казани.

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Фото: Piter.TV