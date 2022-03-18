Илон Маск сравнил Сороса с антигероем комиксов

В США напомнили о вмешательстве бизнесмена во внутренние дела некоторых стран.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сравнил скандально известного финансиста Джорджа Сороса, чьи фонды часто обвиняют в организации смены власти в ряде стран мира, с антигероем Магнето, противником "Людей Икс" из вселенной Marvel, а его сына - с маленьким Магнето. Соответствующее заявление миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сделал своей аудитории через социальные сети. Сам финансист публично не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на украинской территории "оранжевую революцию" в 2004 году, а также "евромайдан" в 2013-м. Ряд стран обвиняют мужчину во вмешательстве во внутренние дела.

Сорос - Магнето, а его сын - мини-Магнето. Илон Маск, бизнесмен

Таким образом основатель компаний SpaceX и Tesla прокомментировал публикацию другого пользователя, в которой Джордж Сорос называется крупнейшим индивидуальным спонсором в цикле промежуточных выборов 2026 года в США. Известно, что общая смма его пожертвований представителям Демократической партии достигла 102 миллиона долларов. Этот человек также приписывает Джорджу Соросу стремление покончить с западной цивилизацией, финансирование "кошмара" с ненастоящими беженцами в Америке и Европе. Бизнесмена также обвинили в захвате его фондами власти в Венгрии, использование марионеток и ставленников на важных должностных постах, а также материальное поощрение людей, позволяющее влиять на политику и нарративы.

Напомним, что на российской территории "Открытое общество"* и "Открытое общество - фонд содействия"* Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генеральная прокуратура страны отмечает, что организации американского бизнесмена представляют угрозу основам конституционного строя России и национальной безопасности государства.

* Признано нежелательной организацией в России

Илон Маск потерял 118 млрд долларов и перестал быть триллионером.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / elonmusk