Илон Маск потерял 118 млрд долларов и перестал быть триллионером

Статуса предприниматель лишился за менее, чем две недели.

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск перестал быть триллионером. Соответствующими данными поделились западные журналисты, исходя из опубликованного рейтинга BBI. Согласно информации от экспертного портала, состояние бизнесмена из-за последних изменений уменьшилось на 118 миллиардов долларов. Таким образом оно достигло отметки в 957 миллиардов долларов. Специалисты объяснили, что иностранец пробыл триллионером менее двух недель Ранее новостное агентство The Bloomberg от 12 июня сообщало, что состояние Илона Маска превысило триллион долларов в первый день торгов. Результат зафиксирован после первичного публичного размещения акций его космической корпорации SpaceX.

Напомним, что индекс BBI рассчитывается на основе стоимости ценных бумаг компаний, в которых миллиардеры всего мира владеют долями. Для некоторых предприятий расчет проводится исходя из соотношения их капитализации к EBITDA.

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Фото: YouTube / PowerfulJRE