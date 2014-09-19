Миллиардер рассказал о праве на "всеобщий высоких доход".

Из-за замещения искусственным интеллектом труда человека в обществе возникнет безработица и лучший способ бороться с ней — раздать денежные средства населению. Соответствующий комментарий предприниматель оставил подписчикам недавно проведенные на территории европейской страны парламентские выборы. Бизнесмен из США объяснил подписчикам, почему в этом случае скачка инфляции не произойдет. Он добавил, что раздача денег правительством является лучшим способом властей дать гарантии по "всеобщему высокому доходу".

ИИ/робототехника будет производить товары и услуги в количестве, значительно превышающем рост денежной массы, поэтому инфляции не произойдет. Илон Маск, бизнесмен

Напомним, что Илон Маск не впервые высказывает подобную идею. В январе 2026 года в подкасте с американским предпринимателем, основателем ряда стартапов Питером Диамандисом миллиардер выразил мнение о том, что федеральным правительствам может быть трудно угнаться за современными технологиями с искусственным интеллектом. По словам эксперта, сейчас темпы развития ИИ значительно опережают традиционную политику, которая отличается многоуровневостью и медлительностью в вопросе принятия важных решений. А ИИ может развиваться "в 10 раз быстрее, чем правительство". Такая ситуация, по словам бизнесмена, затрудняет эффективное реагирование со стороны властей на кризисные явления.

Маск заявил, что власть в Венгрии захватила организация Сороса.

Фото: /Ilon Musk