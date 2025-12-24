В США оценили итоги парламентских выборов в Венгрии, в которых победу одержали политики из "Тисы".

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал прошедшие парламентские выборы на территории Венгрии. Предприниматель заметил, что власть в европейской стране теперь захватила организация финансиста Джорджа Сороса. Соответствующий комментарий предприниматель оставил подписчикам недавно проведенные на территории европейской страны парламентские выборы. Таким образом бизнесмен отреагировал на утверждение сына Сороса Алекса о том, что венгерский народ вернул себе государство.

Организация Сороса захватила Венгрию. Илон Маск, бизнесмен

Напомним, что Джордж Сорос является американским инвестором, филантропом и финансистом. Он создал сеть благотворительных организаций "Открытое общество", которая признана на российской территории нежелательной организацией. Ранее иностранец не отрицал факта того, что его денежные средства помогли провести на украинской земле "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран мира его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В западных СМИ американца нередко связывают с Демократической партией США.

Фото: /Ilon Musk