Маск допустил встречу с инопланетянами во время исследования космоса

Глава SpaceX заметил, что не может себе представить ничего более грандиозного, чем массовый полет на Луну и Марс.

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что во время изучения различных звездных систем человечество в будущем может встретиться с инопланетянами и внеземными цивилизациями. Соответствующий комментарий предприниматель сделал в рамках выступления, отрывок из которого опубликован в его аккаунте в социальных сетях. Бизнесмен добавил, что важно создать города на естественном спутнике Земли, а также расположить на Луне пусковые установки, названные самим Илоном Маском "катапультами". Речь идет о том, что устройства помогут людям запускать спутники с искусственным интеллектом для исследования космического пространства.

Я не могу себе представить ничего более грандиозного... путешествие по всей нашей Солнечной системе и, в конечном счете, полет <...> в другие звездные системы. Может, мы встретимся с инопланетянами. Может быть, мы увидим цивилизации, существовавшие миллионы лет, и найдем останки древних инопланетных цивилизаций Илон Маск, миллиардер

Маск пообещал построить города на Луне и Марсе.

