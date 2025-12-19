Маск пообещал построить города на Луне и Марсе

В SpaceX раскрыли сроки вероятного строительства города на Марсе.

Американский миллиардер Илон Маск заявил через социальные сети о том, что компания SpaceX построит города на Луне и Марсе в ближайшие десятилетия. Соответствующий комментарий предприниматель оставил подписчикам, уточнив, что внимание будет сначала уделено естественному спутнику Земли. Эксперт добавил, что до Красной планеты человечество сможет долететь только в такие периоды, когда планеты Солнечной системы сходятся нужны образом - каждые 26 месяцев. Причем сам маршрут до точки назначения займет у экипажа порядка полугода. А до Луны миссии могут запускаться каждые десять дней при времени пути в два дня.

Для тех, кто не знал, SpaceX уже сместила акцент на строительство саморазвивающегося города на Луне, чего мы можем достичь менее чем за десять лет... SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и приступить к этому примерно через пять-семь лет.... Илон Маск, бизнесмен

На создание марсианского города, по оценке Илона Маска, у строителей уйдет свыше 20 лет.

Маск: США без инноваций не обогнать КНР в сфере высоких технологий.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Elon Musk