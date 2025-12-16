МЭР: работа по введению безвиза между РФ и Индией находится на паузе

Никита Кондратьев рассказал о планах по расширению турпотока из ряда стран в Россию.

Работа по введению безвизового режима для туристических групп, курсирующих между Россией и Индией, пока что находится на паузе, так как Москва ожидает реакции от Нью-Дели. Соответствующее заявление на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сделал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов при российском министерстве по экономическому развитию Никита Кондратьев.

С Индией, конечно, немного сложнее. Пока ожидаем какой-то реакции от индийских партнеров, но, к сожалению, на индийском направлении эта работа идет медленнее на данном этапе. Никита Кондратьев, эксперт

Сейчас введение группового безвиза также прорабатывается с Вьетнамом. Российские граждане могут посещать эту азиатскую страну без визы, а вьетнамцам для поездки наше государство нужна электронная виза. Таким образом власти намерены провести либерализацию въездного режима. В частности, прорабатывается возможность посещения России по механизму групповых безвизовых поездок. До конца июня иностранные партнеры должны передать ответный текст по теме.

Россия планирует запустить прямое авиасообщение с Малайзией в 2026 году.

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