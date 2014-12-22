Женщина с серпом спасла свекровь от тигра в Индии

Пострадавшая получила серьезные травмы, но осталась жива.

Тигр напал на женщину недалеко от деревни Кункхет, штат Уттаракханд, когда Мохани Дэви и ее свекровь Басанти Дэви отправились в лес за травой для скота. Хищник внезапно выскочил из зарослей и застал их врасплох, сообщило The Times of India.

В этот момент невестка не растерялась и бросилась к хищнику с серпом в руках. Это заставило тигра отпустить жертву и скрыться в чаще. Свекровь получила серьезные травмы, ее доставили в больницу Рамнагара, а затем перевели в частную клинику в Кашипуре. Сейчас ее состояние оценивается как стабильное.

Сын пострадавшей теперь требует от властей установить клетки-ловушки для тигра, которого снова заметили в этом районе. Жители деревни, напуганные повторным появлением хищника, угрожают перекрыть шоссе Раникхет-Рамнагар. Чиновники пообещали установить ловушку и оказать семье пострадавшей всю возможную помощь.

Ранее в Приморском крае тигр напал на человека, пострадавший мужчина скончался от тяжелых травм.

Фото: Piter.TV