В Приморье после нападения амурского тигра погиб мужчина

Следственный комитет ведет проверку.

Амурский тигр напал на человека в Приморском крае. Такую трагедию зафиксировали следственные органы около населенного пункта Зимники в Дальнереченском районе. Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов в российском регионе Филипп Шутов уточнил, что пострадавший мужчина скончался. Ранее в местных СМИ распространилась информация о том, что краснокнижное животное загрызло человека.

К сожалению, информация подтверждается. На месте работают сотрудники полиции, специалисты охотнадзора Филипп Шутов, чиновник

В пресс-службе Следственного комитета по Приморскому краю уточнили, что жертвой дикого хищника стал 53-летний рыбак. Согласно предварительным сведениям, 13 января местный житель отправился на рыбалку, во время которой на него напал амурский тигр. Позже тело погибшего обнаружил сын. Ведется доследственная проверка сведений. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Приморье выпустили в заказнике амурского тигра, нападавшего на собак.

Фото и видео: Telegram / 112