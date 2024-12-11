В Приморье выпустили в заказнике амурского тигра, нападавшего на собак

После реабилитационного центра зверя релоцировали в заказник "Средне-Уссурийский".

Специалисты из охотнадзора на территории Приморского края выпустили в местном заказнике, расположенном на административной границе с Хабаровским краем, отловленного накануне амурского тигра. Дикое животное ранее нападало в селах на домашних собак. Инциденты фиксировались в южной части российского региона. В конце декабря 2024 года сотрудники прес-сслужбы министерства по защите природы Приморья информировало общественность о поиске пяти конфликтных тигров. Дополнительно охотнадзор следил за хищником в микрорайоне Находки Врангель. А 9 января 2025 года с тало известно о том, что в ночь на 9 января в окрестностях села Филипповка Хасанского муниципального округа при поддержке сотрудников национального парка "Земля леопарда" удалось отловить конфликтного амурского тигра. Речь идет о взрослом и упитанном самце. Животное отправилось в реабилитационный центр "Тигр" в селе Алексеевка. По итогам первичного осмотра зверя ветеринары не выявили клинических признаков травм или заболеваний у пациента.

Амурского тигра выпустили в естественную среду обитания в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой на территории заказника краевого значения "Средне-Уссурийский" в районе границы Приморского и Хабаровского краев. сообщение охотнадзора в регионе

Напомним, что перемещение в другую часть ареала отловленных амурских тигров является эффективным способом разрешения конфликтных ситуаций между тигром и людьми.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости