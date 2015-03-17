Тигр Зевс из Ленинградского зоопарка подготовился к зиме

Сам тигр проявляет любопытство, наблюдая за людьми, и, по словам сотрудников, он общителен, так как с детства был в обществе людей.

Тигр Зевс появился на свет в Мариуполе в 2022 году. Из-за постоянных обстрелов, которые страдал город, у его матери, тигрицы, пропало молоко, и она не смогла выкармливать его с тремя братьями. Помощь пришла неожиданно – местная овчарка взялась заботиться о котятах и выкормила всех четверых. Судьба Зевса изменилась, когда в Мариуполь приехал губернатор Петербурга: тигренка тепло встретили в Северной столице, а "Петербургский дневник" стал его официальным попечителем, регулярно обеспечивая его игрушками и едой.

Сейчас Зевс – любимец посетителей Ленинградского зоопарка. Его грация и сила восхищают всех, кто приходит к его вольеру. Сам тигр проявляет любопытство, наблюдая за людьми, и, по словам сотрудников, он общителен, так как с детства был в обществе людей.

Зевс питается хорошо: его рацион включает 5 килограммов белкового корма в день, включая говядину, курицу и крольчатину, а два раза в неделю у него разгрузочные дни. Основную часть дня Зевс спит, а остальное время играет и ест. У него есть множество игрушек, которые время от времени заменяются из-за его энергичности. Зевс также привык к местному климату и легко переносит перемены погоды. С приближением зимы у него меняется мех, а лапы утепляются длинной шерстью. В холодные дни он может укрыться в теплом помещении своего вольера.

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Фото: Дмитрий Фуфаев/"Петербургский дневник"