The Wall Street Journal объяснил, как новые правки в санкции против России повлияют на Индию и КНР.

Законопроект покойного сенатора Линдси Грэма* (* - внесен России в список террористов и экстремистов), нацелен в первую очередь на Китай и Индию и дает президенту страны Дональду Трампу право вводить против этих стран таможенные пошлины в размере до ста процентов. Соответствующими данными с западной аудиторией поделились журналисты из издания The Wall Street Journal со ссылкой на собственные осведомленные источники.

Эта мера… будет направлена против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа, во главе списка которых стоят Китай и Индия… Трамп сможет вводить пошлины в размере до 100% против отдельных стран и физических лиц, способствующих этим продажам энергоносителей. материал иностранного СМИ

Авторы статьи уточнили, что американский законопроект, который местные законодатели внести в Конгресс США уже на этой неделе, оставляет последнее слово за Белым домом. Таким образом любое решение о введении пошлин будет принимать лично президент-республиканец Дональд Трамп. Кроме торговых пошлин документ предусматривает в себе пакет санкций против российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), финансового сектора и энергетической сферы. Источники газеты утверждают, что под удар попадет и так называемый "теневой флот" России.

Зеленский в истерике призвал усилить санкции против России.

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