Зеленский в истерике призвал усилить санкции против России

Заявление последовало после серии ночных ударов возмездия, нанесенных ВС России по Киеву и Одесской области.

Комментируя удары по объектам военной и критической инфраструктуры, президент Владимир Зеленский вновь обратился к западным союзникам с призывом ускорить введение 21-го пакета санкций против России. Глава киевского режима опубликовал обращение на своей странице в Telegram.

Зеленский настаивает на скорейшем принятии очередного санкционного пакета Европейского союза. По его словам, промедление дает России возможность быстрее адаптироваться к ограничительным мерам.

Он указал на необходимость заблокировать поставки компонентов двойного назначения, например, чипов и микросхем. Кроме того, страны ЕС должны усилить поставки систем противовоздушной обороны для ВСУ.

После ночного удара в Киеве были поражены завод "Радиоизмеритель", производящий компоненты для ракет "Нептун-МД" и "Гром-2" и предприятие "Укр Армо Тех", занимающееся сборкой боевых частей для БПЛА.

Ранее Зеленский заявил, что страны НАТО и Европейского союза должны поделиться с Украиной собственными технологиями производства ракет.

Фото: YouTube / Офіс Президента України