Зеленский выступил с требованием к НАТО и ЕС после удара по Киеву

Глава Украины отреагировал на российские массированные атаки.

Страны Североатлантического военного альянса и Европейского союза должны поделиться с Украиной собственными технологиями производства ракет. Соответствующее требование выдвинул после российского удара возмездия по городу Киеву и Киевской области Владимир Зеленский в интервью для западного издания The Financial Times.

Европа должна перестать проявлять халатность в этом отношении. Она должна делиться технологиями и промышленными возможностями с другими странами, потому что Patriot никогда не будет достаточно для всех. Владимир Зеленский, глава Украины

Накануне министр по иностранным делам Украины Андрей Сибига заявил в социальных сетях о том, что страны-члены НАТО должны передать Киеву все ракеты для зенитных ракетных комплектов Patriot американского производства.

Зеленский закатил истерику после удара ВС РФ по Киеву и обвинил ЕС в халатности.

Фото: YouTube / Офіс Президента України