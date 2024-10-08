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Зеленский выступил с требованием к НАТО и ЕС после удара по Киеву
Сегодня, 15:26
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Зеленский выступил с требованием к НАТО и ЕС после удара по Киеву

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Глава Украины отреагировал на российские массированные атаки.

Страны Североатлантического военного альянса и Европейского союза должны поделиться с Украиной собственными технологиями производства ракет. Соответствующее требование выдвинул после российского удара возмездия по городу Киеву и Киевской области  Владимир Зеленский в интервью для западного издания The Financial Times.

Европа должна перестать проявлять халатность в этом отношении. Она должна делиться технологиями и промышленными возможностями с другими странами, потому что Patriot никогда не будет достаточно для всех.

Владимир Зеленский, глава Украины

Накануне министр по иностранным делам Украины Андрей Сибига заявил в социальных сетях о том, что страны-члены НАТО должны передать Киеву все ракеты для зенитных ракетных комплектов Patriot американского производства.

Зеленский закатил истерику после удара ВС РФ по Киеву и обвинил ЕС в халатности.

Фото: YouTube / Офіс Президента України

Теги: patriot, владимир зеленский
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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