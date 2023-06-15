Дуров*: Telegram подал заявку на получение собственной доменной зоны .gram

В будущем пользователи мессенджера смогут создавать интерактивные веб-сайты, размещенные на платформе, путем ввода лишь одного текстового запроса.

Компания Telegram подала заявку на получение доменной зоны.gram. Соответствующий комментарий через социальные сети сделал сооснователь мессенджера Павел Дуров*. Бизнесмен пояснил, что в случае одобрения заявки пользователи смогут регистрировать домены второго уровня в зоне .gram и создавать на их основе сайты с помощью текстовых запросов. Соответствующее решение по данной заявке должны принять специалисты из ICANN. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) представляет из себя международную некоммерческую организацию. Она занимается координацией работы системы доменных имен в интернете. Иностранный мессенджер Telegram в середине июля начал использовать домен telegram.me вместо короткого t.me при формировании ссылок в приложениях. Старые ссылки продолжают работать и открываются внутри приложения. А домен telegram.me использовался параллельно с t.me для ссылок на каналы, публикации и личные профили пользователей.

Если заявка будет одобрена ICANN, миллиард пользователей Telegram смогут получить собственные домены второго уровня. Павел Дуров, предприниматель

Напомним, что короткий домен t.me перестал открываться в интернет-браузерах вечером 13 июля. Уже на следующий день его работа была восстановлена. "Код Дурова" указал подписчикам на то, что причиной стали ограничения со стороны оператора доменной зоны.me. Позже владельцы доменной зоны пояснили, что работа t.me была временно приостановлена для соблюдения требований OFAC (Управления по контролю за иностранными активами) при американском министерстве по финансам.

* - Росфинмониторинг 30 июля включил Павла Дурова в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Основанием для такого решения стало сообщение компетентного органа о предъявлении мужчине обвинения по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса за содействие террористической деятельности. Днем ранее ФСБ РФ уведомила общественность о том, что Павлу Дурову предъявлено обвинение и он объявлен в международный розыск.

Фото: Telegram / Pavel Durov