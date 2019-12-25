Дурова объявили в международный розыск

ФСБ указало на причину, по которой основатель мессенджера попал в поле зрения правоохранителей России.

Основатель западного мессенджера Telegram Павел Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по уголовной статье о содействии террористической деятельности, в настоящее время объявлен в международный розыск. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники Федеральной службы безопасности России. В российских силовых структурах пояснили, что администрация приложения не удалила каналы, чаты и боты, которые до сих пор активно используются украинскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических актов на территории нашего государства. В частности, речь идет о попытках массовых убийств, кибермошенничестве. В результате потерпевшими из-за криминальной деятельности стали женщины и дети. Также известно о многочисленных человеческих жертвах и многомиллиардном материальном ущербе.

Руководителю администрации Telegram П.Дурову предъявлено обвинение в рамках расследуемого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного части 1.1 статье 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России, он объявляется в международный розыск. сообщение от ФСБ РФ

Напомним, что Telegram представляет из себя цифровую площадку, которая позволяет пользователям обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Мессенджер создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем социальной сети "ВКонтакте". Известно, что количество ежемесячных активных пользователей в ТГ превышает один миллиард.

AFP: Павла Дурова вновь допросили в Париже.

Фото: Telegram / Павел Дуров