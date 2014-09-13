В ЦБ рассказали, как открыть кошелек для цифровых рублей

Алла Бакина заметила, что широкое распространение проекта начнется с первого сентября.

Граждане России с 1 сентября смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение крупнейших банков. Для реализации такой услуги на главной странице финансовых организаций появится кнопка с соответствующим логотипом. Такой комментарий в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Она пояснила, что речь идет о новой форме национальной валюты. Цифровой рубль выпускается в дополнение к наличным и безналичным денежными средствам. Однако операции с ним пока что доступны только участникам пилотного проекта. Более широкое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года.

Это можно сделать через мобильное приложение любого банка, клиентом которого вы являетесь. Но надо убедиться, что он подключен к платформе цифрового рубля Банка России. Это можно уточнить в вашем банке. Алла Бакина, эксперт

Эксперт добавила, что в сентября в их приложениях на главной странице появится кнопка с логотипом цифрового рубля, через которую и можно будет открыть кошелек. Ее можно будет узнать по яркому логотипу со специальным изображением.

ЦБ: наличные и банковские карты в ближайшие пять лет не исчезнут.

Фото: Piter.tv