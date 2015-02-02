Первый авиабилет в России оплатили цифровым рублём

"Аэрофлот" принял первую оплату в новой цифровой валюте.

1 сентября в России была совершена первая фактическая оплата авиабилета с использованием цифрового рубля. Пассажир приобрёл билет на рейс "Аэрофлота" Москва — Санкт-Петербург на официальном сайте авиакомпании. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

С этой покупки стартовали реальные платежи за авиаперевозку в национальной цифровой валюте. "Аэрофлот" начал принимать оплату в цифровых рублях с начала сентября. Купить билет можно с помощью QR-кода как на сайте авиакомпании, так и в офисах собственных продаж.

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