ЦБ планирует ввести возможность оплаты цифровыми рублями без интернета

Банк России хочет внедрить систему, при которой платежи будут проходить даже без интернета.

Центральный Банк России планирует в перспективе предоставить гражданам страны возможность оплаты цифровыми рублями без интернета, а в настоящее время ведется поиск технологического решения. Соответствующее заявление в интервью журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала директор департамента национальной платежной системы государственного финансового регулятора Алла Бакина. Эксперт заметила, что такие возможности ожидаются на последующих этапах развития цифрового рубля в стране.

Мы рассчитываем осенью этого года завершить исследование. К этому времени выберем решения, которые больше всего подходят для цифрового рубля. Дальше мы уже сможем перейти к их тестированию Алла Бакина, эксперт

Сейчас ЦБ занимается исследованием технологического потенциала компаний на рынке и вместе с этим изучает опыт зарубежных стран. Со слов Аллы Бакиной, только убедившись, что все внедрение проходит гладко и безопасно, можно будет говорить о запуске подобного сервиса.

В ЦБ рассказали, как открыть кошелек для цифровых рублей.

Фото: Piter.tv