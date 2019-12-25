Банки в России обяжут учитывать долги по алиментам и ЖКХ при выдаче кредитов

Пока речь идет только о задолженности, по которой открыто исполнительное производство.

Центральный Банк России планирует заставить кредитные организации учитывать при расчете долговой нагрузки заёмщиков е их задолженность по жилищно-коммунальным услугам, алиментам и другим имущественным обязательствам. Об этом говорится в проекте "Основные направления развития финансового рынка" на 2027–2029 годы, сообщили на сайте регулятора.

В документе говорится, что точность расчёта показателя долговой нагрузки (ПДН) можно увеличить, если шире задействовать данные Бюро кредитных историй (БКИ), а также брать в учет все действующие кредитные обязательства клиента.

Для расширения набора сведений планируется наладить передачу в БКИ информации о долгах по неисполненным обязательствам имущественного характера, по которым открыто исполнительное производство. Кроме того, кредиторов обяжут учитывать эти данные при расчёте ПДН.

По мнению экспертов, новые правила могут подтолкнуть граждан активнее гасить долги. При этом для некоторой категории клиентов кредиты будут менее доступны.

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Фото: Piter.tv