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Перед судом в Петербурге ответит водитель большегруза, который сбил велосипедиста
Сегодня, 10:48
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Перед судом в Петербурге ответит водитель большегруза, который сбил велосипедиста

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В мае фигурант вел КамАЗ, находясь в состоянии наркотического опьянения.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины, которому вменяют п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ. Об этом рассказали 21 сентября в надзорном ведомстве. 

Следствие утверждает, что в мае фигурант вел автомобиль КамАЗ, находясь в состоянии наркотического опьянения. При повороте во двор по Ленинскому проспекту он сбил велосипедиста. В результате серьезно пострадал 39-летний местный житель.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: после ДТП с лосем в Приозерском районе подростка госпитализировали в больницу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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