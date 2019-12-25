Перед судом в Петербурге ответит водитель большегруза, который сбил велосипедиста

В мае фигурант вел КамАЗ, находясь в состоянии наркотического опьянения.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины, которому вменяют п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ. Об этом рассказали 21 сентября в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что в мае фигурант вел автомобиль КамАЗ, находясь в состоянии наркотического опьянения. При повороте во двор по Ленинскому проспекту он сбил велосипедиста. В результате серьезно пострадал 39-летний местный житель.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV