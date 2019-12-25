С начала года в ДТП в Петербурге и Ленобласти погибли более 20 мотоциклистов

Кроме того, ушли из жизни три владельца максискутеров.

В некоммерческом волонтерском сообществе мотоциклистов Петербурга и Ленинградской области "Мотосолидарность" поделились статистикой по дорожным авариям за 2026 год.

С 1 января по 18 сентября в ДТП погибли 25 водителей и три пассажира мотоциклов, а также один велосипедист. Кроме того, ушли из жизни три владельца максискутеров, четыре водителя питбайков и мопедов, пять человек, воспользовавшихся квадроциклами.

В День памяти погибших мотоциклистов вспомним ушедших мотобратьев... Вспомним всех... Светлая память... Сообщество "Мотосолидарность" во "ВКонтакте"

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Audi сбил подростка на самокате в Приморском районе. За год мужчина 13 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Фото: Piter.TV