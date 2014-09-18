В 2026 году РФ каждый месяц снижает объем золота в резервах.

Центральный Банк России в июле 2026 года снизил объем золота в резервах еще на 0,2 миллиона унций (примерно на шесть тонн). По информации от новостного агентства "Интерфакс",формат опубликованных данных государственного финансового регулятора не позволяет дать точную оценку. В СМИ уточнили, что по состоянию на первое августа объем монетарного золота в составе международных резервов страны составил 73,2 миллиона унций (порядка 2,28 тысяч тонн) на общую сумму в 292,9 миллиардов долларов. В натуральном выражении данный показатель за минувший месяц снизился на 0,3 процента, а в стоимостном - на 2,1 процента.

Известно, что Москва в 2026 году каждый месяц снижает объем золота в резервах на 0,2-0,3 миллиона унций. С начала текущего года запас сократился на 1,6 млн унций (около 50 тонн). Центральный банк России активно покупал золото в 2014-2019 годах и лидировал среди мировых центробанков по объему таких закупок. Однако весной 2020 года руководство объявило общественности о том, что приостанавливает закупку драгоценного металла. Далее в течение нескольких лет динамика объема золота в резервах была менее выраженной.

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