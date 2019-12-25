Газпрому разрешили строить яхт-клуб в Стрельне аж до 2033 года

Стройка гостиницы с яхт-клубом в Стрельне растянется до 2033 года.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" обновленное разрешение на возведение гостиничного комплекса с яхт-клубом в Стрельне. Срок действия документа теперь продлен до 30 сентября 2033 года. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Будущий яхт-клуб разместится по адресу: Портовая улица, 19, литера А. Под гостиничный комплекс с яхт-клубом отведено 45 818,0 квадратных метров. Площадь самого участка составляет 29 595 квадратных метров. Непосредственно под застройку выделено 15 205,0 квадратных метров. Проектом предусмотрена автостоянка на 50 машино-мест. В гостинице запланировано 180 номеров.

Ранее, в сентябре прошлого года, КГИОП опубликовал заключение, разрешающее ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" реконструкцию парусного клуба в Стрельне. В документе были определены границы работ, их виды и назначение объекта. Проектом предусматривалась реконструкция существующего неисторического здания 1973 года постройки. Планировалось уменьшить несоответствие предельным параметрам разрешенного строительства, сократив площадь застройки до 2400 квадратных метров. Для сравнения: площадь застройки старого здания составляла 3316 квадратных метров. Здание предполагалось приспособить под яхт-клуб.

Новый яхт-клуб появится в локации, где ранее располагался Стрельнинский парусный клуб, начавший свою работу в 1893 году.

Кроме того, зимой в Петербурге стартовало проектирование яхт-клуба на Петровской косе. Проект строительства учебно-тренировочной базы межвузовского студенческого яхт-клуба на Петровской косе, 9, включен в Адресную инвестиционную программу города. Под яхт-клуб отведена территория площадью 12,9 гектара на западной оконечности Петровского острова.

Ранее Piter.TV сообщал, что яхта "Звезда" вернулась в Петербург после семилетнего плавания по Атлантике.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)