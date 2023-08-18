Яхта "Звезда" вернулась в Петербург после семилетнего плавания по Атлантике

Семь лет приключений яхта "Звезда" добралась домой в Петербург.

В Санкт-Петербург прибыла яхта "Звезда", семь лет находившаяся в плавании по Атлантическому океану. Судно принадлежит городскому речному яхт-клубу, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". Возвращение затянулось из-за ряда происшествий. У яхты вышел из строя двигатель, после чего её выбросило на Канарские острова. Часть судовых документов была утеряна.

Экипажу пришлось покинуть судно и вернуться в Россию, а ремонт продолжался без них. Летом 2025 года яхта под командованием бразильянки Изабель Пименталь смогла завершить переход. На борту находились три члена экипажа. По словам председателя президиума федерации парусного спорта Санкт-Петербурга Сергея Алексеева, моряки проявили мужество. Их поддерживали городские власти, профильные федерации и Комитет по туризму.

В настоящее время "Звезда" проходит пограничный и таможенный контроль, после чего будет возвращена в яхт-клуб.

Дело о гибели пассажира затонувшей в Финском заливе яхты передали в суд.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)