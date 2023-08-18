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Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и не мечтает о яхте в Монако

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Глава Белоруссии рассказал о своем отдыхе в Сочи.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ненавидит деньги и никогда не мечтал о "яхте и Монако". Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках интервью с украинской оппозиционной журналисткой Дианой Панченко. Политик подчеркнул, что жара и море - не его приоритеты, так как он любит отдыхать в зимний период. Лидер республики добавил, что иногда просил у российского коллеги шхуну для рыбалки, когда отдыхает в Сочи.

Если зимой поехать в горы, лучше, чем в Сочи, места нет. У нас там есть база государственная… Мне больше ничего не надо. Деньги я ненавижу. Я вырос в бедной семье, и всегда этих денег не хватало.  Я другой человек по характеру, я могу свое счастье найти у себя дома, на территории Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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Фото и видео: Telegram / Пул первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, монако, сочи, яхта
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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