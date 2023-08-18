Лукашенко: противостояние НАТО с Россией чревато ядерной войной

Глава Белоруссии оценил вероятность применения ядерного оружия.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что прямое противостояние НАТО с Москвой и Минском приведет к ядерной войне, а коллективный Запад этого не хочет. Соответствующее заявление политик сделал в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Глава республики заметил, что Россия остается первым государством по запасу стратегических ядерных боеголовок, но у США хранится примерно такое же количество.

Один из уроков событий на Украине... Война НАТО с Россией и Беларусью - это мировая война с применением ядерного оружия. Просто так не обойдется. Этого надо избежать. Знаю, Запад очень не хочет ядерной войны, потому что выжить никому не удастся. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава Белоруссии пояснил, что в настоящее время не видит предпосылок для того, что "эта война возможна".

Лукашенко предупредил о жестком ответе, если Украина перейдет красные линии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого