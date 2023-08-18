Лукашенко предупредил о жестком ответе, если Украина перейдет красные линии

Глава Белоруссии рассказал о том, в каком случае Минск использует ядерное оружие.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко о том, что если Киев и коллективный Запад перейдут красные линии, то Минск без предупреждения нанесет удар по центрам принятия решений. Он призвал недружественные государства "не трогать" его республику также, как и Белоруссия никого не трогает. Он добавил, что такое утверждение меньше касается Украины, а больше - "безумцев на Западе".

Против Украины, если она совершит агрессию против нас, и не только ядерное оружие. У нас кое-что есть, кроме ядерного оружия. И мы не будем вас предупреждать, что если вы перейдете красные линии, то мы по центрам принятия решений нанесем удар. Это будет сделано без предупреждения. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко: переговоры по Украине должны быть без предварительных условий.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого