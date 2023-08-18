Лукашенко: переговоры по Украине должны быть без предварительных условий

Глава Белоруссии рассказал, что Запад начинает тяготиться украинским кризисом.

Переговоры по украинскому кризису должны начаться без каких-либо предварительных условий, но киевский режим начнет мирный дипломатический процесс, только тогда, когда стоящие за ним американцы "маякнут" об этом. Соответствующее заявление политик сделал в интервью украинской журналистке Диане Панченко. По мнению лидера республики, Москва никогда не пойдет на то, чтобы вернуть под контроль Киева Крым и Донбасс. Политик также сомневается в том, что можно будет "договориться" о восточных территориях, которые вошли в состав России. Однако Москва готова говорить о любой теме. По словам Александра Лукашенко, ежесуточно при активных боевых действиях ВСУ теряют по полторы тысячи бойцов.

Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика в любой дипломатии. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать всё: и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. Всё там надо обсуждать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик констатировал, что, в отличие от США и Великобритании, большинство стран Европейского союза в настоящее время начинают тяготиться региональнвм кризисом. Особенно это касается Германии и Франции.

Лукашенко высказался об исходе следующих президентских выборов на Украине.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого