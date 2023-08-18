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Лукашенко высказался об исходе следующих президентских выборов на Украине

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Глава Белоруссии считает, что у Кирилла Буданова есть шансы возгласить Украину.

В случае проведения на территории Украине выборов главы государства Владимир Зеленский проиграет кандидату из числа бывших высокопоставленных военнослужащих.  Соответствующее заявление белорусский президент Александр Лукашенко сделал в интервью украинской журналистке Диане Панченко. 

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов там или еще кто-то станет президентом. Кто-то из военных, но не Зеленский.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

У Путина нет имперских замашек, заявил Лукашенко.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, гур, кирилл буданов, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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