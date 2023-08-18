Глава Белоруссии считает, что у Кирилла Буданова есть шансы возгласить Украину.

В случае проведения на территории Украине выборов главы государства Владимир Зеленский проиграет кандидату из числа бывших высокопоставленных военнослужащих. Соответствующее заявление белорусский президент Александр Лукашенко сделал в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов там или еще кто-то станет президентом. Кто-то из военных, но не Зеленский. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

У Путина нет имперских замашек, заявил Лукашенко.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого