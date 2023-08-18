Лукашенко высказался об исходе следующих президентских выборов на Украине

В случае проведения на территории Украине выборов главы государства Владимир Зеленский проиграет кандидату из числа бывших высокопоставленных военнослужащих. Соответствующее заявление белорусский президент Александр Лукашенко сделал в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов там или еще кто-то станет президентом. Кто-то из военных, но не Зеленский.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
У Путина нет имперских замашек, заявил Лукашенко.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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