У Путина нет имперских замашек, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии рассказал о том, что никто не хочет "порабощать" Украину.

У российского президента Владимира Путина вряд ли были какие-то имперские замашки в отношении Украины и Белоруссии. Соответствующее заявление политик сделал в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Глава республики пояснил, что у него нет ни одного факта, который подтверждал бы, что у российского коллеги существуют имперские замашки. Эти слухи в Минске назвали фейком, полной болтовней и выдумками.

Он мне говорит: никто ж не думал порабощать Украину. Нам это не нужно было! Но надо же себя вести соответствующим образом, и нам проблем не создавать… А мне ему и нечего возразить. Я наоборот его поддержал… Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский лидер констатировал, что он зачастую высказывал разные с Владимиром Путиным точки зрения на ситуацию, которая складывается на Украине.

Лукашенко спрогнозировал, кто станет следующим президентом России.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого