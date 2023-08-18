Лукашенко спрогнозировал, кто станет следующим президентом России

Глава Белоруссии оценил перспективы развития России.

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко высказал уверенность в том, что на президентских выборах в России в 2024 году будет избран Владимир Путин. Глава государства высказал мнение о том, что в настоящее время его коллега из Москвы не думает о том, какой человек смог бы занять руководящий пост в стране и вместо него продолжить текущий путь развития страны. В Минске напомнили, что в Кремле и так работают над многими вопросами, которые требуют срочного решения.

Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет. Страна большая, много других проблем, которые надо решать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко не считает попытку мятежа "Вагнера" в России постановкой.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого