Лукашенко не считает попытку мятежа "Вагнера" в России постановкой

Глава Белоруссии рассказал об инициативе Минска.

Белорусский президент Александр Лукашенко опроверг предположения о том, что попытка вооруженного мятежа "Вагнера" была постановкой для размещения бойцов группы в Белоруссии и последующего давления или переброски сил на Украину. Соответствующее заявление политик сделал в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Глава республики подтвердил сведения о том, что инициатива о размещении бойцов данного ЧВК исходила именно от него и исходила в момент переговоров с руководством в Кремле и самого "Вагнера".

Только безумцы могут сказать, что постановка. Такой дорогой ценой… Этот тезис (о постановке - ред.) появился сразу. Но, кроме Украины, он не разгоняется нигде. Никакой постановки здесь не было. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По мнению лидера республики, американцы ранее радовались мятежу, но после заявили о том, что рады, что такой "вариант не прошел". Александр Лукашенко заметил, что больше всего в Вашингтоне беспокоились за ядерное оружие, так как они не понимали, в каких руках стратегический арсенал окажется.

Лукашенко считает цели спецоперации России на Украине достигнутыми.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого