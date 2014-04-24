Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ об упрощении получения ВНЖ

Переговорами по документу займутся сотрудники МИД.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров с Москвой проект протокола о внесении изменений в соглашение об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территории Союзного государства от 24 января 2006 года. Соответствующими данными поделились местные журналисты из информационного агентства БелТА. В СМИ указали, что лидер постсоветской республики из Минска подписал указ. В тексте документа предусматривается возможность получения гражданами разрешения на временное или постоянное проживание по наличию гражданства России или Белоруссии (ВНЖ и ПМЖ). При этом сроки рассмотрения заявок для получения разрешения может быть сокращено до двух месяцев.

Вместе с этим странами расширяется перечень документов для граждан Белоруссии, по которым возможен въезд, выезд, транзитный проезд, передвижение и пребывание на российской территории. Теперь в этот список войдут биометрический паспорт, биометрический дипломатический паспорт, биометрический служебный паспорт и идентификационная карта личности. Все обсуждения будут проводиться по линии внешнеполитического ведомства. МИД уполномочен на переговоры по проекту протокола и подписание официальных бумаг.

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Фото: Telegram / Пул Первого