МИД Белоруссии оповестил Польшу о теракте, готовящемся на ее территории

В белорусским министерстве по иностранным делам проинформировали официальные власти из Варшавы о подготовке злоумышленником теракта на польской территории. Соответствующими данными со СМИ поделились представители пресс-службы внешнеполитического ведомства из Минска. Дипломаты пояснили коллегам, что совершить преступление собирался мужчина, который ранее был осужден по нескольким уголовным статьям. Недавно Польша лишила его права проживания в своей стране. В Белоруссии считают, что мотивом для противоправного деяния может являться месть за "недостаточные усилия" по сохранению за подозреваемым дополнительной защиты.
Готовится теракт, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки, имеющей белорусское гражданство.
пресс-служба МИД Белоруссии
Дипломаты из Белоруссии пояснили, что информация о готовящемся теракте поступила по линии правоохранительных органов. Временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне сообщили, что что дополнительные сведения при необходимости профильные органы передадут по каналам взаимодействия между компетентными органами двух стран по мере их поступления.
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Фото: pxhere.com
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