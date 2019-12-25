МИД Белоруссии оповестил Польшу о теракте, готовящемся на ее территории

Дипломаты рассказали о том, кто скрывается за личностью предполагаемого преступника.

В белорусским министерстве по иностранным делам проинформировали официальные власти из Варшавы о подготовке злоумышленником теракта на польской территории. Соответствующими данными со СМИ поделились представители пресс-службы внешнеполитического ведомства из Минска. Дипломаты пояснили коллегам, что совершить преступление собирался мужчина, который ранее был осужден по нескольким уголовным статьям. Недавно Польша лишила его права проживания в своей стране. В Белоруссии считают, что мотивом для противоправного деяния может являться месть за "недостаточные усилия" по сохранению за подозреваемым дополнительной защиты.

Готовится теракт, главной целью которого должны стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки, имеющей белорусское гражданство. пресс-служба МИД Белоруссии

Дипломаты из Белоруссии пояснили, что информация о готовящемся теракте поступила по линии правоохранительных органов. Временному поверенному в делах Польши Кшиштофу Ожанне сообщили, что что дополнительные сведения при необходимости профильные органы передадут по каналам взаимодействия между компетентными органами двух стран по мере их поступления.

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