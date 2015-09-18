В Польше нашли тело пропавшей 24-летней модели Джессики Ярикре

В Польше правоохранители обнаружили тело модели Джессики Ярикре, которая таинственно пропала 13 июля. Девушка участвовала в показе на Неделе высокой моды, сообщило Need To Know.
По данным издания, 24-летняя Джессику Ярикре в последний раз видели вечером 13 июля возле своего дома во Вроцлаве. Родственники забили панику, когда она перестала отвечать на звонки и сообщения. После этого они обратились за помощью в правоохранительные органы.
Около двух часов ночи 15 июля спасатели извлекли тело Ярикре из воды. В ходе поисков в ее квартире нашли мобильный телефон и документы. Причины гибели девушки устанавливаются.
За несколько дней до гибели модель участвовала в показе на Неделе высокой моды, который проходил во Вроцлаве. Кроме того, девушка занималась музыкальной карьерой и участвовала в нескольких проектах.
Ранее в Дубае при загадочных обстоятельствах погибла бразильская модель Кауана Билхар. Ее тело нашли под окнами небоскреба.
Фото: Magnific
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