В Польше нашли тело пропавшей 24-летней модели Джессики Ярикре

Родные сообщили о пропаже девушки в полицию после ее исчезновения из дома во Вроцлаве.

В Польше правоохранители обнаружили тело модели Джессики Ярикре, которая таинственно пропала 13 июля. Девушка участвовала в показе на Неделе высокой моды, сообщило Need To Know.

По данным издания, 24-летняя Джессику Ярикре в последний раз видели вечером 13 июля возле своего дома во Вроцлаве. Родственники забили панику, когда она перестала отвечать на звонки и сообщения. После этого они обратились за помощью в правоохранительные органы.

Около двух часов ночи 15 июля спасатели извлекли тело Ярикре из воды. В ходе поисков в ее квартире нашли мобильный телефон и документы. Причины гибели девушки устанавливаются.

За несколько дней до гибели модель участвовала в показе на Неделе высокой моды, который проходил во Вроцлаве. Кроме того, девушка занималась музыкальной карьерой и участвовала в нескольких проектах.

Ранее в Дубае при загадочных обстоятельствах погибла бразильская модель Кауана Билхар. Ее тело нашли под окнами небоскреба.

Фото: Magnific